- Președintele Senatului, Nicolae Ciuca, a spus, luni, dupa intalnirea pe care a avut-o la Guvern cu premierul Marcel Ciolacu și cu guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, ca discuțiile au vizat un plan comun pentru ca impactul prețurilor sa fie cat mai mic asupra puterii de cumparare a cetațenilor. „Am avut…

- Zi plina in Senatul Romaniei: -Dimineața : ședința grupului parlamentar al PNL, in cadrul careia am dat un vot de incredere președintelui partidului, Nicolae Ciuca, pentru susținerea candidaturii sale la funcția de președinte al Senatului.Votul de incredere al grupului parlamentar PNL s-a concretizat…

- Marcel Ciolacu, presedintele PSD, a anuntat, astazi, printr-o postare pe Facebook, ca si-a luat angajamentul, impreuna cu Nicolae Ciuca, liderul PNL, pentru a pune in aplicare, in viitorul guvern, cresterea salariilor din Educatie.

- Liderii PNL si PSD, Nicolae Ciuca si Marcel Ciolacu, sustin ca este nevoie ca principiul contributivitatii sa primeze in intreg sistemul de pensii publice si ca abuzurile si inechitatile sa fie eliminate. De asemenea, Romania indeplineste astfel angajamentele asumate pentru a putea beneficia de banii…

- • Vor fi eliminate categoriile de indemnizatii si pensii stabilite si platite in baza unor legi speciale Ministrul Muncii, Marius Budai, a agreat cu reprezentantii Comisiei Europene o serie de principii si criterii legate de sistemul de pensii, printre care se numara cresterea varstei de pensionare,…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a agreat cu reprezentantii Comisiei Europene o serie de principii si criterii legate de sistemul de pensii, printre care se numara crestere varstei de pensionare, treptat, la 65 de ani, pentru „fiecare om care lucreaza in Romania”, majorarea treptata a vechimii necesare…

- Intrebat despre pragul la abuzul in serviciu pe care-l susține, Marcel Ciolacu, președintele PSD, a anunțat, marți, inainte de ședința coaliției, ca suma este cea propusa de Ministerul Justiției. Președintele PSD a explicat ca este de acord cu orice propunere, chiar și „de un euro”."Atat eu, cat si…