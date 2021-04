Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, le transmite liberalilor sa lase la o parte ''orgoliile'' si ''jocurile politicianiste'', astfel incat USR PLUS si PNL sa guverneze impreuna Romania.



"In ultima vreme, tot mai multi liberali s-au dezlantuit impotriva mea si a colegilor mei din USR PLUS. Un prim-ministru care se supara atunci cand ii spunem adevarul in fata, un liberal care ne trimite acasa atunci cand vrem reforme adevarate in administratie si altul care a uitat ca a fost votat sa ne reprezinte la Bruxelles", a scris Armand, luni, pe Facebook.

…