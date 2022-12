CLM Buzau fortat sa revina asupra deciziei de interzicere a jurnalistilor la sedintele publice! Victoria nu este deplina, modificarile aduse sunt incomplete si in continuare abuzive!

Stiri pe aceeasi tema

- Handbalistii viola joaca vineri ultimul meci din 2022. SCM Politehnica Timisoara intalneste HC Buzau, in deplasare, de la ora 18,30, in etapa a doua din returul Ligii Naționale. Alb-violeții s-au pregatit in formula completa la sala Constantin Jude si spera la un al doilea rezultat pozitiv in deplasare,…

- Prefectul județului Buzau, Daniel-Marian Țiclea, a identificat noi soluții menite a contribui la reducerea timpilor de așteptare care se inregistreaza la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor. Prefectul județului a dispus, in urma discuțiilor purtate cu…

Șoferii din Buzau se vor putea adresa Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor și in weekend. Prefectul județului Buzau, Daniel-Marian Țiclea, a…

- Prefectul județului Buzau, Daniel-Marian Țiclea, a dispus noi masuri menite a reduce timpii de așteptare pentru buzoienii care au nevoie de numere provizorii pentru autovehiculele recent achiziționate și pentru cei care trebuie sa-și preschimbe permisul de conducere. Astfel, prefectul județului a dispus…

- Bataia de joc la adresa careienilor este litera de lege in Primaria din Republica de la Carei. Astazi a fost postat un anunț de ședința de Consiliu Local cu mai puțin de 1 ora inainte de desfașurarea ei. Avand in vedere ca la ședința din 31 octombrie 2022 niciun consilier nu a scos vreun cuvand ci…

- Un incendiu de proporții se manifesta, la aceasta ora, in satul Muscelușa, din comuna Siriu.Din primele informații, se pare ca 3 cladiri ar fi fost cuprinse de foc.Patru persoane au suferit atacuri de panica, din care doua au fost preluate de ambulanța SMURD, care le transporta la Spitalul Orașenesc…