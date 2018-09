Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a luat act de comunicarea de presa emisa de Ministerul Afacerilor Externe cu privire la chemarea sa pentru a da explicatii pe tema reactiei pe care a avut-o luni in urma aparitiei in spatiul public a unei scrisori ''atribuite…

- Țari precum Rusia, care utilizeaza sau inchid ochii la utilizarea armelor chimice, ar trebui sa fie conștiente de faptul ca pentru acest lucru vor trebui sa plateasca un preț, a scrie pe Twitter ministrul de externe al Marii Britanii, Jeremy Hunt. Statele Unite ale Americii, miercuri, au anunțat ca…

- Statele Unite ale Americii susțin ca Rusia este reponsabila de atacul neurotoxic din Marea Britanie, din luna martie, care l-a vizat pe fostul agent secret rus Serghei Skripal, anunta Departamentul de Stat american, anuntand ca Washingtonul va impune sanctiunți, transmite Mediafax."Statele…

- Clipul, capturat in Florence, Carolina de Sud, SUA, arata momentul in care un om a avut o surpriza neașteptata acasa. In timp ce iși folosea telefonul in pat, simțea ca mai exista ceva in camera. Speriat de situatie, și-a scos telefonul și a inceput sa filmeze, noteaza dailystar. Ce a urmat este incredibil…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Drganea, a transmis, miercuri, pe Facebook, un mesaj cu prilejul Zilei Naționale a Statelor Unite ale Americii, afirmand ca, la 21 de ani de la demararea parteneriatului strategic, Romania este alaturi de SUA.”La 21 de ani de cand am inceput construirea…

- Melania Trump, cele mai comentate aparitii vestimentare Fiecare prima doamna a Americii a ramas in istorie cu stilul sau vestimentar. Stilul lor a definit, de asemenea, epocile in care au servit. Jacqueline Kennedy a ramas recunoscut pentru plriile ei, Betty Ford a adus culoare in anii ’70, Hillary…

- Agenti britanici au stiut despre relele tratamente la care au fost supusi sute de presupusi militanti teroristi de catre Statele Unite ale Americii si au fost implicati in capturarea unor persoane care au fost transferate pe cai ilegale in tari terte, releva un raport al parlamentului de la Londra,…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, i-a avertizat miercuri pe liderii UE sa se pregateasca pentru „cele mai pesimiste scenarii“ din cauza presedintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, remarcand ca dezacordurile care marcheaza relatia transatlantica depasesc cu mult razboiul comercial.