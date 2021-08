Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier pe E581 la intersecția cu drumul spre Bogdanesti.Un barbat in varsta de 34 de ani a coborat dintr-o mașina oprita, a traversat strada, iar la intoarcerea la mașina a fost lovit de un tir.A fost trimise o ambulanța SAJ tip C2 din Barlad.Victima a fost gasita fara semne vitale avand leziuni…

- Scene de groaza pe strazile din Baia Mare, dupa ce un șofer in varsta de 55 de ani s-a urcat la volanul unei mașini furate sub influența bauturilor alcoolice. Nu a trecut foarte mult timp pana cand acesta a provocat un accident de circulație. Dupa doar cateva minute, a intrat in coliziune cu un alt…

- Potrivit primelor informatii, victima a fost transportata la un spital din Iasi. Se afla in stare foarte grava, in soc hemoragic, prezinta multiple plagi injunghiate, inclusiv plagi abdominale, cu evisceratie de intestine.

- Un copil in varsta de 3 ani, din Harman, județul Brașov, a murit, duminica, intr-un accident stupid, provocat de propriul tata, care efectua manevra de mers cu spatele, in curtea casei. Polițiștii din Brașov au fost sesizați prin apelul unic de urgența 112 ca un baiat, in varsta de 3 ani,…

- Clipe ingrozitoare pentru o familie din Turcia! Aflați la piscina pentru a se relaxa, aceasta a trecut print-un tragic coșmar care nu o sa le dea liniște toata viața. Yusuf Asaf Tiktas, un baiețel in varsta de opt ani, a murit inecat in piscina chiar langa parinții sai. Din nefericire, Saime și Engin…

- Clipe terifiante intr-un centru comercial din Seine-et-Marne, Franța. Doi tineri au fost amenințați cu o arma alba de catre un roman in varsta de 68 de ani. La scurt timp, barbatul a trecut la atac, astfel ambii vanzatori au fost injunghiați. Din nefericire, unul dintre aceștia a pierdut lupta cu viața…

- Destinul a fost tragic pentru un barbat in varsta de 84 de ani din Iași. Batranul a fost spulberat de o mașina in timp ce traversa regulamentar pe trecerea de pietoni. In urma impactului puternic, barbatul a murit pe loc.

- Echipele de salvare au fost solicitate in Simila pentru o femeie de 50 de ani care a incercat sa-și puna capat zilelor prin spanzurare.Din fericire, femeia a fost resuscitata cu succes de C2 Barlad și transportata la Centrul de Primiri Urgențe (CPU) al Spitalului din Barlad.Ulterior, victima a fost…