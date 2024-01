Stiri pe aceeasi tema

- Ovidiu, un barbat de 37 de ani, din Botoșani, a trait coșmarul vieții sale dupa ce a plecat cu un microbuz din Austria, ca sa ajunga de Revelion in Romania, a fost agresat și dat jos din mașina in Germania, cu doar 50 de euro in buzunar, cu telefonul descarcat și fara incarcator

- Un roman a trait momente de coșmar, in drum spre Romania. S-a pregatit sa ajunga acasa de sarbatori, insa a ajuns batut și abandonat de șoferul care trebuia sa il aduca. Familia lui, care il aștepta in Botoșani, l-a dat disparut. Dupa mai multe cautari, barbatul a fost gasit și a marturisit prin ce…

- Artista a inceput cum nu se poate mai prost anul. A ajuns la urgențe din cauza unei probleme medicale. Vladuța Lupau a fost nevoita sa-și anuleze planurile de vacanța din cauza unei probleme de sanatate. Mai precis, indragita artista a ajuns chiar in prima zi din an la urgența cu febra mare. Potrivit…

- Cei doi parinti din Satu Mare care și-au batut copilașul de doi ani, in timp ce se aflau in Germania, au fost arestati preventiv pentru 30 de zile, luni, 18 decembrie. Minorul a fost lovit in repetate randuri, cu pumnii, cu cablul de la prelungitor, ori legat la gura și inchis in geamantan, au stabilit…

- In timp ce romanii aloca aproape o treime din consumul gospodariilor pe alimente, in țari ca Austria, Germania, Danemarca, ponderea nu depașește 12%.Romania e pe penultimul loc in UE la cheltuielile pentru consum ale gospodariilor, cu 4.867 de euro pe an sau puțin peste 400 de euro/adult lunar, conform…

- Primarul fugar de Baia Mare are șanse sa iasa din spatele gratiilor, spune procurorul care il ancheteaza. Mai mult, ar putea fi refuzata extradarea sa in Romania și sa fie judecat in Germania. „Da, este posibil sa nu fie trimis in Romania, poate fi eliberat, sa se bucure de libertate. Daca totul merge…

- Doi cetateni bulgari cu varste de 32, respectiv 44 de ani sunt cercetati penal dupa ce au incercat sa iasa din tara, prin PTF Giurgiu, cu un autoturism, respectiv o autoutilitara cautate de autoritatile din Romania, respectiv Germania, potrivit Agerpres."In Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu…

- Italia da in judecata Austria dupa ce a suferit o umilința incredibila. Este fara precedent ce se intampla la granița, urmeaza și Romania? Conflictul a izbucnit acum, insa discuții sunt de mai mulți ani intre Italia, pe de-o parte, și Austria și Germania pe de alta parte. De ce da Italia in judecata…