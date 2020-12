Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, susține ca Romania inregistreaza o mare victorie și a obținut gazduirea Centrului Cyber al UE, agenția care se ocupa de securitatea cibernetica. Citește și: EXCLUSIV - LISTA deputaților și senatorilor alesi la alegerile din 6 decembrie ”Succes excepțional…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a precizat vineri ca inspectorii Garzii Nationale de Mediu (GNM) se afla pe teren pentru a analiza cauzele poluarii inregistrate in Capitala, pe parcursul noptii de joi spre vineri."In momentul de fata, comisarii Garzii Nationale de Mediu…

- Mall-ul se afla in centrul orasului si face parte din proiectul mixt AFI Brasov. Pe langa centrul comercial, proiectul mai cuprinde si doua cladiri de birouri. Mall-ul trebuia initial sa fie inaugurat in luna mai. Din cauza pandemiei, termenul a fost amanat. Autoritatile din Brasov au fost si ele…

- Intrebat daca profesiunea religioasa de Sfantul Dumitru va mai avea loc pe 26 si 27 octombrie chiar si in contextul cresterii numarului de infectii cu noul coronavirus, seful Executivului a afirmat ca inca nu a fost luata o decizie in acest sens, insa discuta cu reprezentatii BOR. "Sunt intr-o…

- ANAF ne-a obișnuit, in ultia vreme, cu lictiațiile la mașini, apartamente și alte obiecte confiscate de la diferiți rau-platnici. In luna octombrie instituția anunța licitații la mașini, second-hand, numai ca prețul este cel puțin ciudat. Mașini ieftine vandute de ANAF in octombrie Instituția ANAF,…

- Șeful DSU, Raed Arafat, se arata extrem de ingrijorat de faptul ca numarul de cazuri noi cu imbolnaviri COVID-19 crește in Romania.Citește și: Beatrice Mahler: ‘In spitalele din București nu mai sunt locuri la ATI pentru bolnavii COVID. Vorbim de un val secundar nerespectarii regulilor’…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, joi, ca spera sa fie menținut un platou al infectarilor zilnice cu coronavirus de 1500-1600 de cazuri și a precizat ca efectul scolii se va vedea la sfarsitul lunii septembrie – inceputul lunii octombrie. Tataru a facut aceasta declarație in contextul…

- Premierul Ludovic Orban a participat, marti, la un eveniment electoral al PNL si USR PLUS in Sectorul 4, ocazie cu care a afirmat ca Delta Vacaresti, cu ajutorul specialistilor, poate deveni "o oaza" si un punct de atractie in Bucuresti.El a fost la Amfiteatrul din Parcul Tineretului, la lansarea…