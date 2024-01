Stiri pe aceeasi tema

- S-a deschis in 2021, dar nu i-a luat mult timp pentru sa devina una dintre cele mai apreciate clinici private din regiune. Angi San Buzau, caci despre ea este vorba, va sarbatori in curand trei ani de activitate, timp in care a adunat mii de recenzii pozitive de la pacienții care i-au trecut pragul.…

- Romario Benzar, 31 de ani, e foarte atent cu imaginea sa. Fundașul lui FC Botoșani și-a facut implant de par la o clinica din Istanbul, Turcia, iar clinica a postat imagini cu progresul sau din ultimul an. +1 FOTO Benzar are și pe profilul sau imagini cu intervenția, postand chiar azi o fotografie alaturi…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi in valoare de 6,3 milioane de lei dupa verificarea a 350 de magazine Auchan si Penny. In urma controalelor, au fost inchise diferite zone din 45 de magazine, printre neregulile gasite fiind produse expirate, mizerie…

- ”Cele mai mari 50 de despagubiri achitate anul trecut de asiguratorii Membri UNSAR in baza asigurarilor dedicate companiilor au insumat peste 117,3 milioane lei (23,8 milioane euro), in crestere cu 9% fata de valoarea din anul 2021, conform datelor colectate la nivelul asociatiei”, arata UNSAR. 83%…

- Italia obține 920 de milioane de euro in urma vanzarii unei participații de 25% in Monte dei PaschiItalia a vandut aproximativ 25% din Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS) pentru aproximativ 920 de milioane de euro, ca parte a planului de a iesi din actionariatul celei mai vechi banci italiene,…

- Valoarea contractului se ridica la 7.105.080,96 de lei, fara TVA aproape 1,5 milioane de euro C.N.C.F. "CFR" SA ndash; Sucursala Regionala CF Constanta ndash; Unitate Operationala, in calitate de autoritate contractanta, a incheiat un contract cu firma SGPI Security Force, in cadrul unei licitatii deschise.…

- Shakira e acuzata ca a fraudat statul cu suma de 14,5 milioane de euro. Astazi, artista ar urma sa ajunga in fața unui tribunal Barcelona, acolo unde a locuit ani buni de zile alaturi de tatal copiilor ei, Gerard Pique, inainte ca aceștia sa anunțe ca s-au desparțit. Ce pedeapa risca artista daca va…

- O sticla rara de whisky a fost vanduta cu 2,7 milioane de dolari, doborand recordul pentru cel mai scump vin sau bautura spirtoasa vanduta la licitație, potrivit BBC.Macallan 1926 single malt este una dintre cele mai cautate sticle de whisky scoțian din lume.Aceasta a fost vanduta sambata de catre Sotheby's,…