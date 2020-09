Stiri pe aceeasi tema

- Aleksei Navalnii se afla in continuare in coma indusa, insa starea sa este stabila. Mai mult, medicii susțin ca „este o oarecare imbunatațire in privința simptomelor cauzate de inhibarea colinesterazei”, informeaza intr-un comunicat Clinica „Charite” din Berlin , unde se afla internat acum opozantul…

- Parchetul rus a cerut joi Germaniei datele pe care aceasta le detine cu privire la starea de sanatate a opozantului Aleksei Navalnii, aflat in coma intr-un spital din Berlin dupa o probabila otravire, afirmand totodata ca nu vede nicio dovada de act criminal, informeaza AFP,

- Parchetul rus i-a cerut joi Germaniei datele pe care aceasta le detine cu privire la starea de sanatate a opozantului Aleksei Navalnii, aflat in coma intr-un spital din Berlin dupa o probabila otravire, afirmand totodata ca nu vede nicio dovada de act criminal, informeaza AFP. "Partea germana a fost…

- Parchetul rus a cerut joi Germaniei datele pe care le detine cu privire la starea sanatatii opozantului rus Aleksei Navalnii, care se afla in coma intr-un spital la Berlin, in urma unei presupuse otraviri, subliniind ca nu vede "nicio proba a unor acte criminale", relateaza AFP. "Partea germana…

- Starea de sanatate a lui Aleksei Navalnii, aflat in coma si sub respiratie asistata, este stabila, a anuntat sambata liderul ONG-ului german Cinema pentru Pace, Jaka Bizilj, la scurt timp dupa aterizarea avionului care l-a transportat pe opozantul rus de la Omsk, Siberia, la Berlin, relateaza Agerpres…

- Starea de sanatate a lui Aleksei Navalnii, aflat in coma si sub respiratie asistata, este "stabila", a anuntat sambata pentru AFP liderul ONG-ului german Cinema pentru Pace, Jaka Bizilj, la scurt timp dupa aterizarea avionului care l-a transportat pe opozantul rus la Berlin, potrivit Agerpres.Citește…

- Liderul opozitiei ruse, Aleksei Navalnii, a fost internat intr-un spital din orasul Omsk, Siberia. Starea de sanatate a acestuia este grava, dupa cum a declarat medicul șef al unitații sanitare,...

- Michael Schumacher sufera de noi complicații aparute in urma problemelor de sanatate. Fostul pilot de Formula 1 nu iși poate folosi membrele, dupa gravul accident de schi petrecut in urma cu șapte ani.