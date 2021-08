Clinceni – FCU Craiova 1-2 / Victorie confortantă pentru elevii lui Mutu FCU Craiova a facut „legea“ pe stadionul din Clinceni și s-a impus cu 2-1, sambata seara, in fața formației Academica. Confruntarea a contat pentru etapa a 4-a din Liga 1. Craiovenii au deschis scorul dupa o faza frumoasa, plecata de pe partea stanga, de la Huyghebart. A fost o pasa a acestuia in centru pentru celalalt belgian, Baeten, care a „aruncat“ mingea in centrul careului, de unde Sidibe l-a executat pe Paun (’27, 0-1). Rezultatul pauzei l-a stabilit William Baeten. Belgianul de 24 de ani a pus latul de la 2 metri la o centrare perfecta, venita din dreapta, de la Asamoah, dupa o combinație… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

