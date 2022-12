Europarlamentarii și guvernele UE au convenit sa reformeze sistemul de comercializare a certificatelor de emisii pentru a reduce in continuare emisiile industriale și pentru a investi mai mult in tehnologii ecologice. In schimbul introducerii unei „taxe pe carbon” la frontiere, UE va elimina, printre altele, certificatele de emisii gratuite distribuite pana acum producatorilor europeni pentru […] The post Clima: Acord UE pentru o reforma a pieței carbonului / Emisiile de la incalzire și de la mașini vor fi taxate first appeared on Ziarul National .