- Cauza probabila a prabușirii unei parți din tavanul de la Iulius Mall din Cluj o reprezinta infiltrațiile de apa. Nimeni nu a fost ranit, potrivit publicației locale cluj24.ro . O parte a tavanului fals de la Iulius Mall din Cluj Napoca s-a prabușit duminica, 19 septembrie, iar bucațile au cazut peste…

- Doua femeie au fost lovite vineri dimineața, in jurul orei 7.00, de un autoturism pe strada Libertații, din Apahida, anunța ISU Cluj.Un barbat in varsta de 52 de ani, din comuna Apahida, care conducea un autoturism in direcția localitații Jucu, a accidentat doua femei in varsta de 46 și 49 de ani, din…

Operatorul aerian Blue Air anunta lansarea a zece noi rute din Bucuresti si Cluj-Napoca, ce vor intra in vigoare din vara anului viitor. Clientii pot rezerva bilete catre destinatii insorite, precum...

- Un prototip de avion militar s-a prabușit langa Moscova dupa ce a luat foc in aer, la unul dintre motoare. In avionul militar se pare ca se aflau trei persoane și era vorba de un zbor de testare. Producatorul avionului este United Aircraft Corporation.Accidentul aviatic ar fi avut loc in aceasta dimineața…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit cu putin timp in urma in apropiere de localitatea Chitila, langa Bucuresti. Doua persoane sunt ranite, constiente, o victima a fost preluata de Ambulanta SMURD si una de elicopter. Potrivit IGSU, intervin trei autospeciale de stingere, trei masini SMURD si una…

- A fost mare taraboi prin Cluj-Napoca de cand ne-au napadit trotinetele electrice. Ba accidente, ba parcari anapoda, ba unii clujeni care se impiedicau de ele la tot pasul le mai faceau vant, de nervi, prin Canalul Morii.