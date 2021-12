Stiri pe aceeasi tema

- Olandezii au intrat de intr-o carantina partiala. Este prima tara occidentala care ia aceasta masura de limitare a vietii sociale in contextul cresterii numarului de persoane infectate. Decizia i-a infuriat pe unii care aseara au demonstrat violent la Haga.

- Gheorghe Flutur (PNL) a fost intrebat daca zvonurile privind propunerea lui Nicolae Ciuca din partea PNL pentru funcția de premier sunt reale. El a precizat raspicat faptul ca Partidul Național Liberal este unul pragamtic. „Sa se finalizeze BPN de la 10:00. Ne dorim sa finalizam aceasta criza.…

- Se scurg informații pe surse din interiorul Partidului Național Liberal! La o intalnire la care au participat premierul Florin Cițu, secretarul general Dan Vilceanu, prim-vicepreședinții Rareș Bogdan, Lucian Bode, Gheorghe Flutur și Iulian Dumitrescu, precum și Vasile Blaga, Alina Gorghiu și Emil…

- Mii de oameni au ieșit in strada, in Italia, nemulțumiți de faptul ca certificatul verde a devenit obligatoriu pentru toți angajații. Poliția este in alerta, școlile au terminat cursurile devreme, iar ambasadele au emis avertismente cu privire la posibile violențe pe fondul nemulțumirilor demonstranților…

- Liderii liberali s-au reunit vineri dimineața intr-o ședința a Biroului Executiv pentru a stabili mandatul cu care va merge Florin Cițu la cea de-a doua runda de negocieri cu premierul desemnat, Dacian Cioloș, pentru formarea noului guvern. Miniștrii interimari ai Internelor și Finanțelor, Lucian Bode…

- Prim-vicepresedintele PNL Lucian Bode a declarat, marti, ca liberalii sunt determinati sa mearga la consultarile cu seful statului cu propunerea ca Florin Citu sa fie din nou premier. "Vom merge la...

- Iata ce scenarii sunt luate in calcul: 1. Moțiunea de cenzura sa nu treacaAcest lucru este, insa, puțin probabil pentru ca exista o majoritate degajata.2. PNL nu renunța la Florin Cițu – ar putea sesiza CCRLiberalii ar putea sa-l susțina in continuare, pe motiv ca este președintele partidului. 3. PNL…

- Florin Cițu a caștigat ieri alegerile interne pentru șefia PNL, dupa o lupta acerba cu Ludovic Orban. Robert Sighiartau, un susținator al lui Florin Cițu va ramane in echipa acestuia, se pare, insa pe o poziție inferioara. Acesta nu va mai fi secterar general al partidului, ci cel mai probabil unul…