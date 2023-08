„Facem eforturi pentru a bloca un astfel de document. Suntem un partid de opozitie, asa incat nu o putem face singuri, o putem face doar daca avem o pozitie comuna cu cei vizati, de micii si mai marii contribuabili reali, cei care alcatuiesc an de an bugetul statului si care fac posibila functionarea statului. (…) Filosofia corecta a unei guvernari responsabile ar fi aceea prin care se muta sarcina fiscala de pe umerii micilor contribuabili pe cei ai marilor contribuabili, pentru ca ei sunt si marii beneficiari. De ce nu face asta guvernul? Pentru ca nu are curaj, pentru ca este santajat, pentru…