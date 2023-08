Stiri pe aceeasi tema

- AUR nu este antieuropean si nici impotriva Uniunii Europene, ci este contra „tendintelor ideologice tot mai pronuntate ale actualei Comisii Europene”, a precizat, marti, senatorul Claudiu Tarziu, presedintele Consiliului National de Conducere al Aliantei pentru Unirea Romanilor, care a adaugat ca formatiunea…

- Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, Claudiu Tarziu, invoca o informația vehiculata in spațiul public potrivit careia Gabriela Firea, recent demisionata de la Ministerul Familiei, ar candida la Primaria Generala, in 2024, din partea AUR, dezmințind categoric o astfel de informație.…

- ”Alianta pentru Unirea Romanilor anunta lista de candidati la alegerile europarlamentare din 2024 in cadrul unui eveniment public ce va avea loc la Arenele Romane pe 22 iulie, de la ora 20.00”, este comunicatul partidului condus de George Simion.Anul 2024 este primul in care AUR va participa cu liste…

- Klaus Iohannis minte cu nerușinare atunci cand susține ca au fost facute lucrari de intreținere pe canalul Bastroe și ca totul a fost doar un mit. Rezultatele au aratat ca au fost efectuate lucrari de dragare/adancire, ceea ce risca sa afecteze Delta Dunarii, susține președintele Consiliului Național…

- REȘIȚA – Dezbaterea „in premiera“ a fost reprogramata pentru o data care va fi anunțata publicului, ulterior! „Buna seara, Reșița! Buna seara, banațeni! Reconstruim Romania! Sunteți pregatiți? (Raspuns din sala: cate-un „da“, pierit.) Nimeni? Sunteți pregatiți? (De data asta un „daaaa“ insuflețit, din…

- Presedintele Consiliului National de Conducere al AUR, Claudiu Tarziu, a declarat miercuri ca formatiunea nu se poate pozitiona altfel decat impotriva noului 'Cabinet Iohannis'. CITESTE SI BREAKING NEWS Bubuie PSD dupa declarația facuta de Patriciu Achimaș! Sorin Grindeanu iese la atac: 'Trebuie…

- Vasile Dancu (PSD) a fost vazut sambata stand amical de vorba cu Claudiu Tarziu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, in fața unui restaurant. Anterior, acesta luase masa cu finul sau in același restaurant in care era și Florian Coldea.