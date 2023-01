Stiri pe aceeasi tema

- Romanii din Italia vor sa devina minoritate naționala recunoscuta oficial in Peninsula, avand in vedere ca in acest moment reprezinta un sfert din cetațenii straini din aceasta țara. Un roman care deține funcția de vicepreședinte al Consiliului Local al orașului italian Prat, Claudiu Stanașel, va demara…

- Vicepresedintele Consiliului local din orasul italian Prato, Claudiu Stanasel, a anuntat intr-un comunicat difuzat miercuri ca unul dintre principalele deziderate ale comunitatii romanesti din Italia, cel de a deveni minoritate nationala, ar putea deveni realitate.Stanasel, care a fost ales…

- Vicepresedintele Consiliului local din orasul italian Prato, Claudiu Stanasel, a anuntat intr-un comunicat difuzat miercuri ca unul dintre principalele deziderate ale comunitatii romanesti din Italia, cel de a deveni minoritate nationala, ar putea deveni realitate.Stanasel, care a fost ales la 24 de…

- Vicepresedintele Consiliului local din orasul italian Prato, romanul Claudiu Stanasel, a anuntat intr-un comunicat difuzat miercuri ca unul dintre principalele deziderate ale comunitatii romanesti din Italia, cel de a deveni minoritate nationala, ar putea deveni realitate, informeaza Agerpres. Stanasel,…

- Romanii care traiesc in Italia ar putea obține statutul de minoritate naționala, spune vicepresedintele Consiliului local din orasul italian Prato, Claudiu Stanasel. Vicepresedintele Consiliului local din orasul italian Prato, Claudiu Stanasel, a anuntat intr-un comunicat difuzat miercuri ca unul dintre…

- Vicepresedintele Consiliului local din orasul italian Prato, Claudiu Stanasel, a anuntat intr-un comunicat citat de Agerpres ca unul dintre principalele deziderate ale comunitatii romanesti din Italia, cel de a deveni minoritate nationala, ar putea deveni realitate.

- Vicepresedintele Consiliului local din orasul italian Prato, Claudiu Stanasel, a anuntat intr-un comunicat difuzat miercuri ca unul dintre principalele deziderate ale comunitatii romanesti din Italia, cel de a deveni minoritate nationala, ar putea deveni realitate.Stanasel, care a fost ales la 24 de…

- Romanii din Italia vor sa devina minoritate naționala recunoscuta oficial in peninsula. Unul dintre romanii stabiliti in aceasta țara, Claudiu Stanașel, vicepreședinte al Consiliului Local din Prato, vrea sa demareze o inițiativa pentru modificarea legii italiene care conține „Regulamentul privind protecția…