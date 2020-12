Stiri pe aceeasi tema

- Multiplu campion si fost luptator legitimat la Farul si CS Dinamo, Claudiu Patrascu a murit ieri la varsta de 46 de ani.Multiplu campion si fost luptator legitimat la Farul si CS Dinamo, Claudiu Patrascu a murit ieri la varsta de 46 de ani. Acesta s a stins din viata dupa ce a luptat zile in sir cu…

- Federația Romana de Lupte a anunțat faptul ca fostul luptator Claudiu Patrașcu s-a stins din viața, la varsta de 46 de ani. Claudiu Patrașcu contractase COVID-19 in urma cu mai multe saptamani, iar de 18 zile era internat la secția ATI a spitalului de boli infecțioase din Constanța. Starea lui Claudiu…

- Fostul primar al comunei buzoiene Pardoși, Ștefan Nicușor, a incetat din viața, pe patul de spital. De cateva zile, era interat la Spitalul Municipal din Rm. Sarat, unitate suport de COVID, dupa ce a fost diagnosticat cu noul coronavirus. Starea sa de sanatate s-a agravat rapid, iar medicii nu au mai…

- Federatia Româna de Lupte si Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Neamt au anuntat, duminica, decesul antrenorului emerit Mircea Covataru, personalitate marcanta a luptelor greco-romane. DJST Neamt a precizat ca barbatul este una dintre victimele incendiului de la Spitalul Judetean Piatra…

- Cristian Mitrofan, șeful Casei de Asigurari de Sanatate Argeș, a fost confirmat pozitiv cu COVID-19. Anunțul a fost facut chiar de Cristian Mitrofan, pe pagina sa de Facebook. Acesta se afla internat la spitalul de la Valea Iașului. ”Prieteni dragi, astazi e marți 13, și din pacate nu am scapat nici…

- Deputatul PSD Simona Bucura Oprescu a fost confirmata pozitiv cu COVID-19. Anunțul a fost facut pe Facebook.„Dragii mei, Ma alatur miilor de romani confirmați pozitiv de #Covid19.Starea mea de sanatate este stabila in acest moment și sunt internata in spitalul de la Mioveni unde am mare…

- Primul soț al Adinei Alberts, bancherul olandez George Alberts, a murit la varsta de 66 de ani, din cauza infectarii cu noul coronavirus. Barbatul era internat la Institutul „Matei Balș” din București și se afla in coma de zece zile. La scurt timp dupa aflarea veștii ingrozitoare, Adina Alberts, fosta…

- Cristina Neagu, 32 de ani, a oferit, marți, prima reacție, dupa ce Gazeta Sporturilor a anunțat in exclusivitate ca sportiva a fost depistata cu coronavirus.Handbalista a precizat ca se simte bine și ca de abia așteapta sa revina la antrenementele echipei sale de club, CSM București.”Dupa cum ați aflat…