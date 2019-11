Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PSD la alegerile prezidențiale, Viorica Dancila, a declarat marți la TVR 1 ca va prelua cate o propunere din programul tuturor candidaților din turul 1 care nu au intrat in finala.Intrebata ce nu le-a placut celor 7,9% din alegatorii PSD care l-au votat pe Mircea Diaconu in primul…

- Europarlamentarul PSD Claudiu Manda a declarat ca informatiile privind un scandal in sedinta Comitetului Executiv National al PSD de marti sunt exagerari si a dat asigurari ca Viorica Dancila va iesi la Dolj pe locul intai in turul al doilea al alegerilor prezidentiale. "Ce am citit si eu foarte pe…

- "Ce am citit si eu foarte pe scurt, acum, aparute din Comitetul Executiv, de aici, sunt exagerari. Pot sa va spun tuturor: la Dolj, Viorica Dancila a iesit pe locul intai in turul intai. La Dolj, Viorica Dancila va iesi pe locul intai si in turul doi. Restul e cancan. (...) Eu nu pot sa comentez ceea…

- Macel in CEX-ul PSD. Viorica Dancila i-a reprosat lui Claudiu Manda ca a jignit-o. Lia Olguta Vasilescu, sotia lui Claudiu Manda, a protestat prin demisie: nu mai e sefa de campanie a Vioricai Dancila. Liderul PSD a inceput sa planga si a amenintat ca renunta la candidatura. Sedinta s-a intrerupt. Viorica…

- Jurnalistii au intrebat cat de barbat este Claudiu Manda, care ar fi spus in sedinta CEx despre Viorica Dancila ca este "proasta" si ca partidul nu are cum sa castige prezidentialele cu ea. Viorica Dancila a negat episodul si a spus ca nu are nimic cu Claudiu Manda, aratand ca sta langa ea…

- „Plang foarte greu, poate am avut lacrimi cand am intrat in turul II, dar au fost lacrimi de bucurie", a spus Viorica Dancila. Claudiu Manda a catalogat informațiile potrivit carora ar fi jignit-o pe Viorica Dancila drept exagerari. „Am citit și eu informațiile aparute in CEx, sunt exagerari.…

- Claudiu Manda a negat știrea aparute pe surse potrivit careia a jignit-o pe Viorica Dancila intr-un moment de tensiune in cadrul ședinței PSD. Europarlamentarul PSD a precizat intr-o conferința de presa ca a citit știrea, dar ea nu este adevarata. „Sunt exagerari. La Dolj, Viorica Dancila…

- Tensiuni la ședința Comitetului Executiv Național al PSD, unde Viorica Dancila ar fi plans și a ieșit din sala dupa ce s-a certat cu Claudiu Manda pe care l-a acuzat ca ar fi spus ca „nu poate caștiga alegerile cu așa o proasta”, au declarat pentru Libertatea surse PSD care au participat la ședința.…