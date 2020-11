Claudiu Keșeru, meci excepțional în Bulgaria! „Dublă” și pasă de gol pentru Ludogorets Claudiu Keșeru (33 de ani) a fost decisiv in victoria lui Ludogorets de pe terenul celor de la CSKA 1948 Sofia, scor 3-0. Atacantul roman a fost aruncat in lupta din primul minut și nu a dezamagit. A contribut decisiv la toate cele 3 goluri reușite de echipa sa: a marcat doua și a pasat decisiv la celalalt. Keșeru a deschis scorul in minutul 45, apoi i-a pasat decisiv lui Tchibota la golul din minutul 65, inainte de a stabili scorul final, in minutul 78. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

