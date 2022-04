Stiri pe aceeasi tema

- Ciprian Loghin are planuri foarte mari de viitor. Fiul Irinei Loghin a fost surprins langa un restaurant de succes din Capitala alaturi de tatal lui, Ion Cernea, și pare ca și-ar dori sa iși deschida o afacere chiar langa localul lui Dani Oțil. Iata cum a fost surprins de catre paparazzii SpyNews!

- Sa fie vorba de o noua cucerire a lui Gabriel Torje? Jucatorul de la Dinamo a fost surprins de paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, in compania unei misterioase brunete la un restaurant de lux din Capitala. Cei doi au petrecut minute bune impreuna, iar drept dovada…

- Bunele maniere nu sunt pentru toata lumea, iar Roxana Ilie a demonstrat acest lucru zilele trecute, pe strazile din Capitala. Vedeta a facut un gest de-a dreptul rușinos, iar paparazzii SpyNews au surprins-o in fapt. Iata ce a facut fosta iubita a lui Ionuț Marinescu!

- Pe Claudiu Keșeru il știe toata lumea, insa pe soția lui mai puțin, caci pe ea nu o vedem atat de des in lumina reflectoarelor. Iata ca de aceasta data paparazzii Spynews.ro i-au surprins impreuna, dar nu oricum, ci la un restaurant de lux din București. Fotbalistul de la FCSB a decis sa-și rasfețe…

- Adrian Minune a postat un video in mediul virtual, in care dezvaluie ca a fost jefuit in timp ce se afla intr-un local din București. Cantarețul i-a transmis și un mesaj celui care l-a lasat fara bunuri. Se pare ca manelistul il cunoaște pe cel care i-a facut asta. Adrian Minune a publicat un videoclip,…

- Delia a implinit 40 de ani pe 7 februarie, iar cu aceasta ocazie, artista și-a aniversat ziua de naștere, alaturi de prieteni și fani. Seara trecuta, vedeta a susținut doua concerte intr-ul local aflat in parcul Herastrau din Capitala.„Ma simt un copil foarte mare si foarte fericit si de-abia asteptam…

- Dragoste plutește in aer pentru Claudia Naboiu și soțul ei! Cei doi au decis sa se destinda impreuna la un restaurant de fițe din Capitala. Iata cum au fost surprinși de paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania!

- Cuza de la Noaptea Tarziu și Ilona Brezoianu s-au intalinit intr-un restaurant de lux din Capitala. Cei doi au fost surprinși de paparazzii Spynews.ro in timp ce petreceau timp de calitate impreuna. Ce gest de zile mari a facut artistul cand a venit momentul sa-și ia ramas bun.