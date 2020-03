Stiri pe aceeasi tema

- Cornel Feruta a fost numit in functia de secretar de stat pentru afaceri globale si strategii diplomatice in cadrul Ministerului Afacerilor Externe printr-o decizie a premierului Ludovic Orban publicata vineri in Monitorul Oficial. Cornel Feruta este diplomat de cariera de peste 20 de ani. Printr-o…

- Alexandra Toader a fost numita in functia de presedinte executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban. Anterior, Alexandra Toader a detinut functia de membru al Colegiului Consiliului National…

- Ana Gutu a fost numita in functia de secretar de stat al Departamentului pentru Relatia cu Republica Moldova, printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban. Ana Gutu este profesor universitar in Chisinau si a fost deputat in Parlamentul Republicii Moldova. Decizia a fost…

- Radu Preda a fost eliberat din functia de presedinte executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc printr-o decizie a premierului Ludovic Orban publicata marti in Monitorul Oficial. Seful Executivului a luat decizia ca urmare a unei Note de…

- Olivia Diana Morar a fost numita marti in functia de secretar de stat la Ministerul Justitiei, informeaza Agerpres.Decizia semnata de premierul Ludovic Orban a fost publicata in Monitorul Oficial.Aceasta este avocat si a detinut functia de consilier municipal PNL la Bistrita.

- Emilia Gane a fost numita in functia de agent guvernamental pentru Curtea de Justitie a Uniunii Europene, printr-o decizie a premierului Ludovic Orban, publicata marti in Monitorul Oficial. Conform deciziei, Emilia Gane se numeste in functia de agent guvernamental pentru CJUE, precum si…

- Mihai-Catalin Necula a fost eliberat din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne, printr-o decizie a premierului Ludovic Orban, publicata in Monitorul Oficial. Conform unei alte decizii a prim-ministrului, Gheorghe Sorescu a fost numit in functia de secretar de stat…

