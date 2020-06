Claudiu Bleonț (55 ani) a decis sa se mute in Munții Apuseni și sa candideze la primarie. Deși vrea sa se implice mai mult in comunitate, acesta a precizat ca nu va renunța la actorie. Bleonț s-a mutat odata cu apariția virusului SARS-CoV-2 in Romania, in comuna clujeana Beliș. Ii place atat de mult in acel loc și este atat de indragostit de Apuseni, incat a decis sa faca ceva mai mult și sa candideze la primarie. „M-am mutat de cateva luni in Beliș, fiind in Apuseni de 55 de ani, de la 5 ani m-a purtat tata prin Apuseni. Tatal meu a fost indragostit de Apuseni și mi-a transmis și mie dragostea.…