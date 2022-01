Stiri pe aceeasi tema

- Elena Matei și-a luat marea comunitate de care se bucura pe rețelele de socializare prin surprindere, asta imediat dupa ce a postat o fotografie in care se vede clar ca are perfuzia la mana. Speriați, fanii au asaltat-o imediat cu numeroase mesaje, astfel ca fost concurenta de la Chefi la Cuțite a ținut…

- Elena Matei se bucura de o mare comunitate pe rețelele de socializare, asta dupa ce a participat la marele show culinar, Chefi la Cuțite. De atunci, fosta concurenta din echipa verde este foarte activa in mediul online, unde impartașește toate momentele din viața ei cu fanii care ii sunt alaturi. Ei…

- Claudia Radu, fosta semifinalista in sezonul 8 de Chefi la cuțite, a implinit de curand varsta de 29 de ani. Chef Claudette a publicat pe rețelele sociale o imagine de pe vremea cand participa la Chefi la cuțite și una din prezent, evidențiind faptul ca a slabit 27 de kilograme.

- Claudia Radu nu se da batuta și continua lupta ei cu kilogramele in plus! Fosta concurenta de la Chefi la cuțite a impartașit pe rețelele de socializare ca a mai dat jos alte 5 kilograme in ultima luna și nu are de gand sa se opreasca prea curand. In total, tanara a slabit 27 de kilograme de cand și-a…

- Claudia Radu a participat la „Chefi la cuțite”, a facut parte din echipa lui Catalin Scarlatescu. A impresionat cu talentul ei in bucatarie, dar și cu firea ei amuzanta. Dupa show-ul culinar de la Antena 1, fosta concurenta se mandrește cu o transformare de excepție: a slabit aproximativ 20 de kilograme.…

- Claudia Radu, fosta concurenta de la Chefi la cuțite, care i-a surprins pe cei trei chefi cu preparatele sale, a dat dovada de ambiție și s-a transformat complet acum, dupa ce a slabit 22 kilograme.

- Transformarea Claudiei Radu este vizibila dupa fosta concurenta de la Chefi la cuțite a dat jos nu mai puțin de 22 de kilograme. Tanara și-a schimbat regimul alimentar și a introdus sportul in rutina ei zilnica in urma cu un an, iar acum este mandra de rezultate.

- Kani de la Chefi la Cuțite traiește momente unice alaturi de soția sa, Maria și fetița lor. Fostul concurent și partenera lui de viața au facut marturisiri in exclusivitate la Antena Stars.