Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva zile, Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, a nascut o fetița . S-a bucurat enorm cand al doilea copil al ei a venit pe lume, insa acum, intr-o postare pe Instagram, a anunțat ca se confrunta cu probleme de sanatate. Fosta dansatoare nu a reușit sa se recupereze la cinci zile…

- Armin Nicoara și Claudia Puican s-au pregatit de nunta de mai multe ori, insa au fost nevoiți sa anuleze. Și de data acesta au facut același lucru. Cei doi se confrunta cu cateva probelme.

- Preotul Claudiu Banu a lansat miercuri pe Facebook campania „Incalta un copil sarman”. Clericul de la Parohia Parc Tabacarie – Constanta intentioneaza, cu sprijinul comunitatii, sa ofere incaltaminte de iarna pentru 1.000 de copii din satele sarace din judet. „Iarna sosește și mulți copii…

- An de an pentru mulți copii inceputul anului școlar reprezinta o mare sarbatoare, pentru care se pregatesc și se imbraca frumos, fiind fericiți și mandri de noul lor ghiozdan plin cu emoții și vise frumoase. Din pacate sunt mulți copii care nu au cu ce sa mearga la școala din lipsa mijloacelor financiare…

- Universitatea de Arta și Design Cluj – Napoca și Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu prezinta expoziția „New Spots on the Wall”. Expoziția va putea fi vizitata gratuit, in foaierul teatrului, zilnic, in perioada 3 septembrie – 1 octombrie, intre orele 10:00 – 18:00.Expoziție oferita de tineri…

- Federația Rusa ramane a fi printre principalele țari in care producatorii din Moldova iși exporta marfurile. Exportatorii recunosc insa ca in ultima perioada relațiile cu Rusia s-au „racit” și propun ca autoritațile din cele doua țari sa negocieze acest aspect.

- Mai multe localitați din Apuseni se confrunta cu probleme in furnizarea apei potabile: Care este cauza Mai multe localitați din Apuseni se confrunta cu probleme in furnizarea apei potabile: Care este cauza Mai multe sate din comuna Garda de Sus se confrunta cu probleme in furnizarea apei potabile, deoarece…

- Armin Nicoara traiește o poveste de iubire ca in filme alaturi de Claudia Puican. De curand, artistul i-a cumparat iubitei sale vestitul inel de logodna despre care s-a tot scris in presa. Suma pe care a dat-o tanaril saxofonost a facut-o pe mama acestuia sa incremeneasca.