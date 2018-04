Stiri pe aceeasi tema

- Alex Velea vorbeste despre viața de familie, copilarie, dar si de la cine a mostenit talentul pentru muzica. Cu ce s-a ocupat artistul inainte sa devina cunoscut, aflam intr-un interviu cu cartile pe fata.

- Fara doar și poate, la cei 50 de ani, Manuela Harabor continua sa fie una dintre cele mai frumoase femei din Romania. Despre actrița nu doar ca se spune ca are cei mai frumoși ochi din showbiz, dar are și o silueta impecabila. Secretul frumuseții Manuelei Harabor nu consta in ore intregi petrecute in…

- Alex Velea este un adevarat sex-simbol și este de departe unul dintre cei mai invidiați barbați din Romania, iar motivele sunt pe cat se poate de evidente. Pe langa faptul ca arata impecabil și are un fizic absolut sculptat, se bucura de iubirea uneia dintre cele mai frumoase femei din lume, amintindu-ne…

- Floarea-de-colț a ajuns imaginea motorului de cautarea Google pe 5 martie . Floarea de colț mai este cunoscuta și drept floarea reginei. Științific, are numele Leontopodium alpinum Cass și face parte din genul Leontopodium Cass., familia Asteraceae. Conform Google, motorul de cautare sarbatorește floarea…

- Alin Cocoș urmeaza sa se insoare. Nu cu Gina Pistol, cu care a avut o relație tumultoasa și de lunga durata, ci cu o alta persoana feminina din lumea mondena a Capitalei. Astfel, fiul lui Dorin Cocoș urmeaza urmeaza sa se casatoreasca inainte de a deveni parinte, prietena acestuia, Monica Orlanda, fiind…

- Din cauza divortului de Vincenzo Castellano, care pare fara sfarsit, Antonia are o multime de probleme. Nu isi poate aduce fetita din Italia ca sa-si cunoasca fratii si nici cu ei nu poate iesi din Romania, intrucat, in acte, baietii sunt tot ai fostului sot.

- Frantuzoaicele sunt printre cele mai admirate femei din lume si au un farmec greu de definit - elegan­te, ra­finate, misterioase... În tara care da tonul modei si parfumurilor, simpli­tatea si naturaletea sunt la mare pret.

- Este considerata cea mai frumoasa cascada din Romania. Clocota, locul unde 16 izvoare termale se unesc pentru a oferi un spectacol unic, arata acum ca o groapa de gunoi.Malurile s-au umplut de deseuri si peturi care ofera o imagine dezolanta pentru turisti.