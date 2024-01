Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Iosif a facut o descoperire de-a dreptul șocanta in urma cu puțin timp! Babs a rabufnit pe rețelele de socializare și a transmis un mesaj dur! Fosta iubita a lui Dorian Popa a fost ingrozita și a cerut ajutorul oamenilor. Iata despre ce este vorba.

- Claudia Iosif a avut doar motive de bucurie, in urma cu o seara. Fosta iubita a lui Dorian Popa și-a sarbatorit ziua de naștere alaturi de prietenii sai, chiar in noua casa. Chiar daca nu mai formeaza un cuplu alaturi de cunsocutul artist, bruneta nu a putut sa nu il invite pe cel alaturi de care a…

- Avem primele imagini cu Babs, dupa ce Dorian Popa a confirmat și el public desparțirea. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” Claudiei Iosif și au surprins-o pe aceasta in ipostaze rare și de senzație. Suntem siguri de faptul ca nu ai mai vazut-o…

- Iubita lui Dorian Popa confirma desparțirea de influencer Problemele par ca se țin lanț de Dorian Popa in ultima perioada. Dupa ce a fost prins la volan sub influența unor substanțe interzise, celebrul influencer a ramas acum și fara iubita. Artistul avea deja de peste unsprezece ani o relație cu Claudia…

- Babs și Dorian Popa au decis sa mearga pe drumuri separate, dupa o relație de 11 ani. Claudia Iosif s-a mutat intr-o casa pe care și-a construit-o, insa se pare ca ea nu locuiește singura. Bruneta nu ia micul dejun de una singura. Iata ce a postat fosta iubita a cantarețului pe rețelele de socializare!

- Claudia Iosif, partenera lui Dorian Popa in ultimii 11 ani, a confirmat oficial ca nu mai este implicata intr-o relație romantica cu acesta. Cei doi ar fi ales sa mearga pe drumuri separate in urma cu aproximativ o luna de zile, cand au aparut și primele zvonuri in acest sens, negate atunci de bruneta.…

- Fanii sunt șocați de cand s-a aflat ca Dorian Popa și Babs nu mai formeaza un cuplu. Ce a postat cunoscutul artist pe o rețea de socializare dupa ce s-a anunțat desparțirea. Cum s-a afișat cantarețul.