Deputatul PSD Dambovița, Claudia Gilia a susținut și votat alaturi de colegii parlamentari PSD Dambovița: Corneliu Ștefan, Carmen Holban, Marian Țachianu, Titus Corlațean, amendamentul prin care mii de dambovițeni vor beneficia de reducerea varstei standard de pensionare cu doi ani de zile The post Claudia Gilia: Mii de dambovițeni vor beneficia de reducerea varstei standard de pensionare cu doi ani de zile, daca au locuit cel putin 30 de ani in unele zone afectate de poluarea remanenta, respectiv Targoviște și Titu first appeared on Partener TV .