- In fiecare an, pe 20 noiembrie – pentru a marca adoptarea Convenției cu privire la Drepturile Copilului – UNICEF sarbatorește Ziua Internaționala a Drepturilor Copilului, promoveaza respectarea drepturilor copilului și organizeaza campanii de strangere de fonduri pentru problemele cele mai presante…

- Astazi, 20 noiembrie, este Ziua Internationala a Drepturilor Copilului. Cu ocazia aniversarii, in acest an, a trei decenii de la ratificarea Conventiei cu privire la drepturile copilului, Administratia Prezidentiala se alatura campaniei UNICEF Romania si initiativelor similare din intreaga lume prin…

- Palatul Cotroceni va fi iluminat, miercuri, incepand cu ora 19.00, in albastru, cu ocazia aniversarii, in acest an, a trei decenii de la ratificarea Convenției cu privire la drepturile copilului, informeaza Administrația Prezidențiala.”Astazi (miercuri - n.r.), 20 noiembrie, este Ziua Internaționala…

- „Ziua Mondiala de Prevenire a Abuzului asupra Copiilor” este marcata in data de 19 noiembrie, in ziua de 20 noiembrie, este sarbatorita „Ziua Internationala a Drepturilor Copilului”, iar in data de 25 noiembrie este celebrata „Ziua Internationala pentru Eliminarea Violentei Impotriva Femeilor”.

- Ziua Internaționala a Prematurilor. „Salvați Copiii” Romania lanseaza un apel catre companiile din Romania de a directiona 20% din impozitul Post-ul Sorana Cirstea, donație pentru copiii nascuți prematur din Dambovița apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In contextul Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului – 20 noiembrie, UNICEF in Romania lanseaza o invitație cadrelor didactice și elevilor din Romania de a se alatura inițiativei globale „Cea mai mare lecție din lume”, organizand, in perioada 20-22 noiembrie, o ora de educație despre drepturile…

