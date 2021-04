Stiri pe aceeasi tema

- Voie buna și energie in platoul de la Chefi la Cuțite! ”Vinovata” este chiar Mirela Retegan, fondatoarea grupului Gașca Zurli. Concurenta a fost o apariție surpiza și a avut grija ca jurații sa o țina minte, aducandu-le cate un cadou specific și, in același timp, inedit!

- Claudia Radu este una dintre cele mai apreciate concurente de la Chefi la cuțite, care a avut un parcurs impresionant in competiție. Chiar și dupa ce sezonul 8 s-a terminat, bruneta a pastrat relația cu fanii, iar acum le ofera cele mai mari secrete ale sale pentru un smoothie de afine, pere și banana…

- O antreprenoare din Arieșeni i-a impresionat pe jurații emisiunii „Chefi la cuțite” cu o rețeta speciala. La ediția a 5-a din sezonul 9 aceasta a pregatit placinte pe lespede și drob de aur și le-a oferit celor trei jurați un „afrodisiac moțesc”. Concurenta a primit trei cuțite și șansa de-a merge mai…

- Cristina Nicola, din Arieșeni, a facut senzație la emisiunea „Chefi la cuțite”, de la Antena 1, cu un afrodisiac din Țara Moților și mancarea ”de aur”. Concurenta a dezvaluit faptul ca este extrem de mandra ca poarta straie tradiționale din Țara Moților. Potrivit acesteia, fiecare familie de moți are…

- VIDEO| Cristina Nicola, din Arieșeni, a facut senzație la ”Chefi la cuțite” cu un afrodisiac din Țara Moților. Mancarea ”de aur” a primit 3 cuțite Cristina Nicola din Arieșeni a facut senzație la emisiunea ”Chefi la cuțite” cu un afrodisiac din Țara Moților și mancarea ”de aur”. Concurenta a dezvaluit…

- Like Creața va ajunge peste cateva zile la spital. Fosta concurenta de la Chefi la cuțite mai are puțin de așteptat pana ce-și va ține fetița in brațe, lucru care o emoționeaza și o entuziasmeaza in același timp. Și pentru ca a fost deschisa cu fanii ei pe tot parcursul saricinii, ținandu-i la curent,…

- Bucurie mare pentru fanii ”Chefi la cuțite”, de la Antena 1! Like Creața se pregatește sa nasca! Fosta concurenta și-a facut bagajul pentru spital. Ce mesaj a postat pe rețelele de socializare?

- Claudia Radu, semifinalista de la ”Chefi la cuțite”, cea care a facut parte din echipa lui Florin Dumitrescu, este de nerecunoscut acum. Concurenta merge la sala, are ambiție și este pregatita sa scape de kilogramele in plus.