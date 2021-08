Clasamentul CelebrityNet Worth: Inna, unică la capitolul avere. Câți bani are și cine o „urmează” Dupa 10 ani de succes global și prezenta in multe clasamente muzicale ale lumii, Inna este singura cantareața din Romania cu o avere estimata la o suma considerabila. Este vorba despre 15 milioane de dolari. Aceasta reiese din clasamentul CelebrityNet Worth (valoarea neta de pe urma celebritații-n.r. ) ale caror estimari o plaseaza pe solista romanca inaintea multor oameni de afaceri romani, potrivit money.ro. Cat despre competitoarele din branșa muzcala autohtona, estimarile veniturilor acestora nu au fost luate in calcul. Cu o activitate concertistica internaționala, in 10 din cei 13 ani de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 10 ani de succes global și prezenta in multe clasamente muzicale ale lumii, Inna este singura cantareața din Romania cu o avere estimata la 15 milioane de dolari. Asta reiese din clasamentul CelebrityNet Worth (caloarea neta de pe urma celebritații-n.r. ) ale caror estimari o plaseaza pe solista…

- Masuri de restrictionare a traficului rutier incepand cu data de 12 august pana pe 15 august, in perioada festivalului KIMARO. Accesul publicului in cadrul evenimentului KIMARO este gratuit..Primaria Constanta, in parteneriat cu Kiss FM, Magic FM si Rock FM aduc intre 12 si 15 august, in parcarea de…

- Pe zi ce trece Georgiana Lobonț caștiga tot mai mulți fani. Asta o demonstreaza și numarul mare de vizualizari la noua ei piesa. Aproape 1 milion de oameni au ascultat noua piesa a artistei, in doar 1 zile de la lansare. Mai mult, piesa ei se afla pe locul 1 in trending pe Youtube, inaintea unor artiști…

- Miracolele exista. Imagineza-ți, ești un cantareț / o cantareața necunoscut/a care incearca sa se afirme. In 2020, te hotaraști sa postezi live covers pe YouTube, TikTok și Instagram. Faci asta din zona de comfort pe care ți-o ofera mașina ta. Apoi, in timpul unei sesiuni, idolul tau iți cere sa te…

- NOU! Transferul elevilor in colegiile nationale militare. Elevii din liceele civile care au absolvit clasele a IX-a si a X-a in acest an se pot transfera in colegiile nationale militare (CNM), in clasele a X-a si a XI-a, in anul scolar 2021-2022. Iata și locurile scoase la concurs: CNM “Mihai Viteazul”,…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a anunțat ca pune la dispozitia alegatorilor un clip video despre exercitarea dreptului de vot la alegerile locale partiale din data de 27 iunie. In material se menționeaza, intre altele, ca trebuie purtata masca de protectie in sectiile de vot si se va putea…

- Inna, investiție de milioane de euro! Au trecut 12 ani de la debutul sau și a fost o perioada buna cand s-a bucurat de o popularitate colosala, la nivel mondial, pe deplin rasplatita și financiar. S-a reinventat mereu și a reușit sa ramana in voga, chiar mai populara in afara granițelor țarii decat…

- Glovo a semnat un acord cu Delivery Hero, care detine Foodpanda, pentru achizitia operatiunilor companiei in din Romania, Bulgaria, Bosnia si Hertegovina, Croatia, Muntenegru si Serbia. Costul tranzacției e 170 de milioane de euro. Tranzactia va permite Delivery Hero sa-si optimizeze amprenta operationala…