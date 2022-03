Stiri pe aceeasi tema

- In aceste vremuri in care raritatea consolelor PlayStation 5 a devenit meme si subiect de sketch-uri la emisiunile de comedie, am inceput sa vedem oferte tot mai traznite pe baza de PS5. Chiar si Toyota s-a gandit sa isi ofere noul Yaris GT Sport cu o consola Playstation 5 si chiar mai mult de atat.…

- Tommy Hilfiger & Harlem’s Fashion Row cauta noua generație de designeri de culoare Tommy Hilfiger are placerea de a anunța lansarea New Legacy Challenge, o competiție de design dezvoltata prin programul People’s Place in parteneriat cu Harlem’s Fashion Row (HFR). Parteneriatul a fost lansat in 2021…

- AUSTRALIAN OPEN 2022. Rafael Nadal s-a impus cu 2-6, 6-7 (5), 6-4, 6-4, 7-5 in fata celui de-a doliea jucator al lumii, rusul Daniil Medvedev, campionul de la US Open. AUSTRALIAN OPEN 2022, finalist Nadal You won't see better celebrations than this on a tennis court Rafa Nadal delivered the ????????????????????????????????…

- Scriitoarea Marta Petreu a castigat Premiul National de Poezie „Mihai Eminescu”, pentru intreaga activitate. Gala de decernare a premiilor nu va fi organizata nici in acest an, din cauza pandemiei de COVID-19.

- Virgil Ciulin a fost luat la intrebari despre ce a simțit inainte și dupa ce a aflat ca a caștigat iUmor, emisiunea care i-a adus o mica avere in cont, 20.000 de euro. Iata interviul exclusiv pe care l-a oferit.

- La final de an, Loredana Groza s-a aflat la munte alaturi de cațiva prieteni, dar și de caștigatorul „X Factor”, Nick Casciaro. Tanarul a facut parte din echipa artistei, iar dupa finala, aceștia au ramas in relații bune și cel mai probabil vor colabora pe viitor. Loredana Groza se afla la munte alaturi…

- Duminica, 19 decembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 16 decembrie, Loteria Romana a acordat 24.567 de caștiguri in valoare totala de peste 1,21 milioane lei.Rezultatele Loto 6/49 din 19 decembrie 2021Loto 6 din 49:…