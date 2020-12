Stiri pe aceeasi tema

- Inca o zi neagra pentru clanul Duduianu din Capitala. Dupa moartea lui Emi Pian, acum a fost anunțat și decesul tatalui acestuia, Nicolaie Duduianu. Interlopul se afla in Penitenciarul Mioveni.

- Nicolae Duduianu, tatal lui Emi Pian, liderul clanului interlop Duduianu din Capitala, a murit in Penitenciarul Mioveni. Potrivit Antena 3, Nicolae Duduianu a murit, noaptea trecuta, in urma unui...

- Colonelul Daniel Popa, seful ISU Dobrogea,va fi inmormantat duminica, 08 noiembrie 2020, la Calarasi. A fost internat la Constanta, fiind testat pozitiv cu COVID 19, si transferat cu elicopterul la Institutul de Boli Infectioase "Matei Bals" din Capitala. Colonelul Daniel Gheorghe Popa s a nascut la…

- Șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgența Dobrogea, Daniel-Gheorghe Popa, a murit dupa ce fusese confirmat cu COVID-19 și era internat intr-un spital din Capitala, au confirmat surse locale. Conform surselor citate, colonelul Daniel-Gheorghe Popa a murit miercuri, intr-un spital din București.…

- Ministrul Sanatatii Nelu Tataru a declarat marti seara ca urmeaza sa faca un control la Spitalul „Marie Curie” din Capitala, dupa ce medicul Catalin Cirstoveanu a povestit ca 30 de bebelusi au murit in ultimul an din cauza lipsei banilor pentru tratamentele acestora. Acesta a mai reclamat ca achizitiile…

- Pompierii au intervenit cu 10 autospeciale de stingere, o mașina de descarcerare, o autoscara și doua ambulanțe SMURD la un incendiu produs la o vila din sectorul 3 al capitalei, incendiu soldat cu doua victime, printre care un copil de 14 ani decedat.Citește și: SONDAJ CURS - Intenția de…

- Giulia Nahmany este in doliu, dupa ce tatal ei, care locuiește in Israel, s-a stins din viața. Concurenta in emisiunea Ferma.Orașeni vs sateni, aceasta nu poate participa la inmormantare. Mai mult, din cauza pandemiei de coronavirus, orice persoana care aterizeaza in Israel este nevoita sa stea 14 zile…

- Un barbat din Pascani, care a ignorat semnalizarea acustica si luminoasa la trecerea peste nivel din Pascani, a murit dupa ce masina in care se afla a fost acrosata de trenul care se circula spre Iasi, anunța AGERPRES."Din primele cercetari efectuate la fata locului a rezultat ca soferul nu…