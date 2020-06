Stiri pe aceeasi tema

- Cum arata programul de relansare economica pentru Romania. Cați bani nerambursabili primesc firmele din turism, transporturi, industria alimentara și evenimente Programul de relansare economica, pe care Guvernul il pregateste, in valoare de cateva miliarde de euro, are patru componente: investitii,…

- Ziarul Unirea VIDEO| Klaus Iohannis: Dupa 15 iunie, se pot face nunți, botezuri sau evenimente private. Cate persoane vor putea participa Președintele Klaus Iohannis a anunțat, astazi, ridicarea inca a unei parți din restricții. Din 15 iunie, se va da liber la nunți, botezuri sau evenimente private…

- Evenimentul care de 27 de ani deschide Sibiul spre lume si lumea spre Sibiu, rescrie istoria si devine primul mare festival de artele spectacolului din Europa Centrala si de Est care va avea loc, in acest an, exclusiv in mediul digital. Timp de 10 zile, FITS 2020, editia speciala #online „Puterea de…

- Ministerul Culturii a luat mai multe masuri pentru diminuarea impactului COVID-18.Citește și: STAREA DE ALERTA, adoptata de Guvern. Parlamentul trebuie sa voteze in 5 zile „Saptamana trecuta am reușit, impreuna cu Asociația Romana a Organizatorilor de Evenimente, sa oferim alternative…

- Autoritatea de reglementare in comunicatii (ANCOM) a primit cereri pentru a acorda licențe radio de putere mica pentru a fi organizate evenimente de tip drive-in.”Pentru ca in perioada starii de urgenta am primit mai multe solicitari pentru a sprijini organizarea de diverse evenimente de tip drive-in…

- Executivul are in vedere, pe termen scurt, adoptarea unor decizii menite sa faciliteze asigurarea de lichiditati financiare organizatorilor de concerte si de evenimente culturale, precum si continuarea acordarii somajului tehnic si dupa data de 15 mai pentru angajatii din acest sector, potrivit unei…

- Israelul a desfasurat o serie de evenimente miercuri pentru a sarbatori 72 de ani de independenta, inclusiv survoluri militare in onoarea eforturilor personalului medical al tarii in combaterea pandemiei de coronavirus, relateaza agentia DPA, potrivit Agerpres.Avioane de lupta au zburat deasupra…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat ca are informatii potrivit carora primari PSD ar fi incitat credinciosii pentru a provoca conflicte de Inviere. Marcel Vela spune ca reprezentantii altor partide...