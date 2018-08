Stiri pe aceeasi tema

- Gara Brașov incepe sa prinda culoare și sa arate ca o gara a unui oraș turistic. De cateva zile cei care ajung in Gara Brașov au parte de o surpriza. Pe un perete pot vedea principalele atracții turistice ale orașului intr-o pictura gigant. Pe peretele din interiorul Garii sunt zugravite: Poarta Șchei,…

- Daca un proiect depus la Primarie va fi pus in aplicare, autocarele pentru turisti, vor fi pe viitor scoase la marginea Brasovului. Parcarea pe Aleea de sub Tampa, ar urma sa fie interzisa. Turistii, ar fi debarcati in Livada Postei, iar autocarele trimise in zona Stadionului Municipal. Primaria…

- Gara Brașov a imbracat culorile steagului național. Pana in septembrie, CFR promite și alte schimbari de aspect! Cei care au trecut pe langa Gara Mare din Brașov au avut surpriza sa observe ca edificiul poarta mai nou tricolorul pe fațada. Conducerea Regionalei CFR Brasov a gasit…

- Primaria Brasov in colaborare cu Regia Autonoma de Transport RATBV SA au pus vineri in circulatie autobuzul turistic al Brasovului, pentru turistii care doresc sa viziteze orasul vechi si obiectivele turistice din zona. Autobuzul, dotat cu instalatie de aer conditionat si sistem wi-fi,…

- Joi, 14 iunie, de la ora 17.30, brasovenii din zona istorica a Brasovului sunt asteptati la o noua consultare publica pe tema repararii partilor exterioare ale caselor (fatade, acoperisuri și lemnarie). Consultarea este organizata de Primaria Municipiului Brasov si de Asociatia Impreuna pentru Dezvoltarea…

- Vineri, de la ora 17.00, Comitetul Director al Asociatiei Noul Spital al Brasovului organizeaza o intalnire cu reprezentanții comunitații brașovene, consilieri locali și județeni dar și parlamentari. Intalnirea are drept obiectiv prezentarea conceptului proiectului noului Spital Clinic Regional de…

- Oradea devine, incet-incet, cel mai frumos oras al Romaniei. O lectie data Brasovului si Clujului cum se poate restaura centrul orasului. Primarul Ilie Bolojan anunta ca inca un palat a fost reabilitat.