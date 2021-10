Timp de o saptamana, intre 1 și 8 octombrie, cladirea Centrului de Oncologie OncoHelp este luminata in roz. Culoarea roz este un simbol al luptei impotriva cancerului de san, iar mesajul pe care Asociația OncoHelp dorește sa il transmita tuturor femeilor este acela ca printr-un control medical anual boala poate fi depistata in stadiu incipient, […] Articolul Cladirea OncoHelp, luminata in roz timp de o saptamana. Care este motivul a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .