- Surpriza de zile mari in ediția 30 din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”. Frumoasa Gina Pistol și-a facut apariția intr-o superba rochie roșie, decoltata, ce i-a pus in valoare formele de invidiat!

- Fire deschisa, așa cum o știe toata lumea, Oana Zavoranu a raspuns la una dintre cele mai controversate intrebari. Iata ce explicație a dat frumoasa diva atunci cand a fost chestionata cu privire la adopție!

- Masca de protectie devine obligatorie in spatiile publice deschise si in municipiul Satu Mare. Masura se aplica si in orasul Negresti Oas, dar si in comuna Acas, dupa ce incidenta cazurilor a depasit 1.5 la mia de locuitori.

- Medicii de familie se revolta dupa ce Guvernul ii obliga sa monitorizeze pacientii cu COVID-19. Medicii de familie vor monitoriza pacienții asimptomatici sau cu simptome ușoare, ei urmand sa deconteze cate 105 lei pe caz. Doctorița Sandra Alexiu, președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov,…

- Purtarea mastii de protectie devine obligatorie, incepand de sambata, in toate spatiile deschise din noua localitati ale judetului Prahova unde rata de infectare cu noul coronavirus a depasit trei cazuri la mia de locuitori, tot aici intrand in vigoare...

- S-a hotarat! Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Timiș a luat decizii pentru limitarea imbolnavirilor cu coronavirus. Devine obligatorie purtarea maștii in mai multe localitați, dar si la o suta de metri in jurul școlilor. Hotararile intra in vigoare de maine, 8 octombrie. CJSU a hotarat…

- "Nu am trecut de 1,5, nu se raporteaza la o data a INS de acum mai multi ani, ci ne raportam la datele de la Evidenta Populatiei care sunt de 2,2 milioane (locuitori ai Capitalei - n.r.), deci suntem sub 1,5. Si, in realitate, ca sa va spun drept, populatia Bucurestiului este mai mare, nu este de…

- Oana Lis a reușit sa iși ia prin surprindere fanii de pe Facebook, dupa ce a publicat o fotografie neașteptata. Mulți au vrut sa afle daca așa arata acum soția lui Viorel Lis sau daca imaginea a fost editata.