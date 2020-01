Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Brașov a publicat, in ultima zi a anului trecut, anunțul de licitație publica pentru intocmirea Studiului de Fezabilitateși a Proiectului Tehnic pentru extinderea si reabilitarea termica a Gradinitei nr.5, de pe strada Inului nr.14. Cladirea este construita in anul 1961, in regim Sp+P, suprafata…

- Sala de sport a Colegiului Național „David Prodan” din Cugir va fi in curand modernizata. Conducerea instituției de invațamant a lansat recent o licitație pentru achiziția de servicii de proiectare tehnica. Prin proiect se urmarește, printre altele, modernizarea finisajelor interioare ale salii de gimnastica,…

- Primaria Alba Iulia a initiat studiul de fezabilitate pentru construirea primei parcari supraterane din oras. Cladirea va avea parter si doua etaje, cu 144 locuri de parcare interioare si alte 27 la exteriorul ei. Se va numi Parcare Arnsberg.

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov va primi pentru inca 10 ani, in administrare gratuita, terenurile si cladirile in care functioneaza mai multe pavilioane ale unitatii sanitare. O hotarare in acest sens va fi dezbatuta de Consiliul Local Brasov in sedinta de plen de astazi, pentru…

- Compania Apa Brașov a anunțat ca de luni, 25 noiembrie 2019, vor incepe lucrarile la tronsonul IV de pe strada Nicolae Titulescu, respectiv cel cuprins intre intersecția acestei artere cu strazile Roșiorilor și Petru Rareș. Pe jumatate din acest tronson vor fi montate doua conducte de…

- Pietele agroalimentare Dacia, Astra, Tractorul si Bartolomeu din Brasov vor fi supravegheate video, iar imaginile se vor centraliza la dispeceratul Politiei Locale. Deocamdata, proiectul este in etapa licitatiei pentru achizitia unui sistem de supraveghere video, control acces si detectie…

- Odata cu lucrarile de extindere a strazii 13 Decembrie, reprezentantii Primariei impreuna cu cei ai Politiei Rutiere au decis luarea unor masuri suplimentare in vederea fluidizarii traficului ce vizeaza si strazile adiacente. Astfel, odata cu turnarea ultimului strat de asfalt pe tronsonul…

- Anuntul a fost facut de primarul municipiului Brasov, George Scripcaru. Lucrarile ce mai trebuie executate la Corpul B vor fi finalizate pana la jumatatea lunii ianuarie 2020 Povestea cu sfarsit prelungit de la Colegiului National de Informatica „Grigore Moisil” s-ar putea incheia, totusi, la inceputul…