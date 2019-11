Stiri pe aceeasi tema

- A doua mare banca din Germania, care are nevoie de fonduri pentru a finanta programul de restructurare anuntat recent, a informat in septembrie ca Board-ul sau a aprobat planul privind vanzarea participatiei de 69,3% detinuta la mBank, in valoare de aproximativ 2,65 miliarde de dolari. Commerzbank…

- Comisia Europeana (CE) a sesizat joi - cu trei zile inaintea alegerilor legislative poloneze - Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) impotriva Poloniei, cu privire la un nou regim disciplinar al judecatorilor care, apreciaza Bruxellesul, le ”submineaza independenta”, relateaza AFP.Decizia…

- Comisia Europeana (CE) a sesizat joi - cu trei zile inaintea alegerilor legislative poloneze - Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) impotriva Poloniei, cu privire la un nou regim disciplinar al judecatorilor care, apreciaza Bruxellesul, le „submineaza independenta“, relateaza AFP.

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis, joi, ca instantele din Polonia nu pot completa contractele de credit indexate in franci elvetieni, in cazul in care declara clauzele valutare ca fiind abuzive. Totodata, Curtea a decis ca instantele pot invalida aceste contracte, dupa eliminarea…

- CJUE decide in favoarea clienților care au luat credite in franci elvețieni. Debitorii pot cere in instanța convertirea in moneda locala Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis joi in favoarea consumatorilor polonezi care au luat credite ipotecare in franci elvetieni, permitandu-le sa ceara…

- De asemenea, producatorul de iPhone-uri a acuzat Comisia Europeana ca si-a folosit atributiile de combatere a ajutoarelor de stat "pentru a modifica retroactiv legislatia nationala" in vigoare, incercand sa schimbe sistemul de impozitare international, un proces care creeaza incertitudini legale…

- Conducerea ANRE Autoritațile romane trebuie sa modifice legislația referitoare la piața gazelor naturale sau sa trimita Comisiei Europene proiectele noilor propuneri legislative pana la 26 septembrie, cel tarziu. Cutuma este ca treaba sa fie gata cu trei zile inainte. In caz contrar, unul din dosarele…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins miercuri, 14 august, contestatia formulata de Lucian Onea, fostul procuror-sef al DNA Ploiesti, impotriva masurii controlului judiciar. Initial, pe 6 august, prima judecatoare care trebuia sa se pronunte asupra contestatiei s-a abtinut.MINUTA:…