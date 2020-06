Lega ungara care obliga organizatiile civile sa-si divulge donatorii din strainatate incalca reglementarile Uniunii Europene care protejeaza drepturile fundamentale ale blocului comunitar, a conchis joi Curtea de Justitie a UE (CJUE) cu sediul in Luxemburg, potrivit Reuters si AFP. "Impunand obligatii de inregistrare, declarare si publicare asupra anumitor categorii de organizatii ale societatii civile care primesc direct sau indirect un sprijin din strainatate... Ungaria a introdus restrictii discriminatorii si nejustificate in ceea ce priveste atat organizatiile in cauza, cat si persoanele care…