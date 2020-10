Stiri pe aceeasi tema

- In Romania erau 90 de farmacisti practicanti la 100.000 de locuitori, in anul 2018, un numar similar cu cel din Marea Britanie si superior celui inregistrat in tari precum Polonia (77), Austria (72) si Germania (66), arata datele publicate vineri de Eurostat. Cel mai mare numar de farmacisti…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a validat marti o lege din Franta care reglementeaza inchirierea apartamentelor pe perioade scurte de timp, intr-un dosar care a pus fata in fata Primaria orasului Paris si doi proprietari de apartamente care au utilizat platforma de inchiriere a locuintelor…

- Un raport publicat de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), care analizeaza situația din Uniunea și Marea Britanie plaseaza Romania pe primul loc in ceea ce privește rata de infectare și de decese provocate de coronavirus, noteaza G4Media. Romania este pe primul loc la rata deceselor…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a anulat joi acordul “Privacy Shield” - numit si ”scutul de protectie a datelor” - incheiat de Statele Unite cu Uniunea Europeana (UE), care permite intreprinderilor din domeniul digital sa transfere in mod legal date personale ale cetatenilor europeni…

- Ungaria vrea sa restrictioneze inchirierea apartamentelor prin Airbnb Parlamentul ungar urmeaza sa se pronunte marti prin vot asupra unei initiative guvernamentale care va permite municipalitatilor sa plafoneze numarul de zile in care proprietarii apartamentelor le pot inchiria prin platforma Airbnb,…

- Youtube nu are obligația de a furniza adresele de mail sau cele de IP ale utilizatorilor care încarca filme în mod ilegal pe platforma video​, a decis joi Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), motivând ca trebuie sa existe un echilibru între protecția datelor personale…