Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis ca angajatorul trebuie sa cumpere sau sa ramburseze costul ochelarilor de vedere pentru angajații care lucreaza la calculator și a caror vedere este afectata. Decizia vine in urma unui proces deschis de un angajat al Serviciului pentru Imigrari Cluj, caruia…

- Este vorba despre o hotarare preliminara a Curții de Justiție a Uniunii Europene, intr-o cauza privind condițiile minime de securitate și sanatate pentru lucrul la monitor.Se referea la un caz in care o instituție publica era obligata la plata contravalorii ochelarilor de vedere pentru un angajat.Cererea…

- Angajații care lucreaza la monitor trebuie sa primeasca sau sa li se deconteze contravaloarea ochelarilor de vedere, conform unei decizii a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Hotararea a fost luata la sfarșitul lunii decembrie, dupa ce un angajat din Serviciul pentru Imigrari al județului Cluj (din…

- Avertizorul de integritate Antoniu Poienaru a caștigat la CEDO procesul deschis in urma concedierii abuzive din postul pe care il ocupa la APIA. El s-a judecat ani la rand cu fostul lui șef, Gheorghe Șerban, care l-a dat afara. Acum, fostul șef al APIA Cluj este in aceeași situație și se judeca cu conducerea…

- In luna noiembrie am avut termene in ambele dosare de corupție in care apare numele primarului de Baia Mare in calitate de inculpat. In ambele cazuri judecatorii au decis amanare pentru luna decembrie. In primul dosar pentru luare de mita știm ca a fost decisa o condamnare la 5 ani de inchisoare cu…

- In cursul zilei de ieri, 8 noiembrie, in baza unui plan de acțiune privind persoanele care poseda mandate de executare a pedepsei inchisorii, polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și Poliției municipiului Cluj-Napoca cu sprijinul luptatorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni…

- Miercuri, 02 noiembrie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale – Biroul Urmariri au pus in executare un Mandat de Arestare Preventiva emis de Curtea de Apel Cluj privind pe numele unui barbat de 28 de ani din Baia Mare. Instanta a dispus arestarea preventiva a barbatului pentru…

- Razboiul in instanta dintre Lidl si MApN continua. Retailerul german a cerut stramutarea cauzei in dosarul al carui obiect este anularea autorizatiei construirii depozitului de la Carcea, din vecinatatea radarului NATO. Acelasi lucru a cerut si in dosarul de suspendare a lucrarilor depozitului. Totodata,…