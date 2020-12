CJSU Ilfov a prelungit cu două săptămâni măsurile pentru localităţile necarantinate Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ilfov a decis sa mentina inca doua saptamani masurile pentru localitatile necarantinate, avand in vedere rata de incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 in ultimele 14 zile in judet de 7,26 la mia de locuitori. Masurile dispuse pe 23 noiembrie se prelungesc de duminica, ora 20,00, pana pe 20 decembrie, ora 20,00. "Avand in vedere ca in judetul Ilfov rata de incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 locuitori, respectiv 7,26/1.000 locuitori, pentru urmatoarele 14 zile, incepand cu data de 6.12.2020 ora 20,00… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile in judetul Olt, la data de 02.12.2020, este de 1,44/1.000 locuitori. In 29 de localitati nu a fost inregistrat, in ultimele 14 zile, nici un caz pozitiv COVID-19. Constatarea incadrarii in limitele de incidenta cumulata a cazurilor pe ultimele 14 zile…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Galati a prelungit cu 14 zile, incepand de astazi, masurile restrictive pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 in municipiul Galati, unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori,…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Galati a prelungit cu 14 zile, incepand de luni, masurile restrictive pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 in municipiul Galati, unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori,…

- Incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile in judetul Olt, la data de 19.11.2020, este de 1,74/1.000 locuitori. Din cele 112 localitați din județul Olt in 24 nu a fost inregistrat, in ultimele 14 zile, nici un caz pozitiv COVID-19. Constatarea incadrarii in limitele de incidenta cumulata a cazurilor…

- Constatarea incadrarii in limitele de incidenta cumulata a cazurilor pe ultimele 14 zile si stabilirea masurilor aplicabile, se realizeaza, in maximum 48 ore de la atingerea acestora, de catre Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Olt. Masurile se aplica pentru o perioada de 14 zile de la data…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ilfov precizeaza ca incidenta cumulata a cazurilor pe ultimele 14 zile pentru localitatea Cernica este intre 1,5 si 3 la mia de locuitori si ca se aplica corespunzator masurile prevazute in Hotararea de Guvern nr. 856 din 14 octombrie 2020."Avand…

- In urma cu puțin timp, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a luat mai multe decizii in privința localitaților care inregistreaza o rata de infectare de peste 1,5 la mia de locuitori sau care au scazut sub acest prag. „Incepand cu data de 29 octombrie 2020, se ridica masurile stabilite la…

- La o zi de dupa ce Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Timiș a decis inchiderea restaurantelor in Timiș, iata ca un for superior, Comitetul Național a decis redeschiderea lor. Prin HOTARARE nr. 49 din 13.10.2020, privind propunerea prelungirii starii de alerta și a masurilor necesar a fi aplicate…