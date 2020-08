Stiri pe aceeasi tema

- Restaurantele și cafenele din cinci comune din județul Iași nu se deschid in interior de la 1 septembrie deoarece incidența cumulata a cazurilor de COVID-19 in ultimile 14 zile este mai mare de 1,5/1000 locuitori, potrivit Mediafax.Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Iași…

- In aceasta dimineata, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica Suceava, la nivelul județului Suceava se inregistreaza un numar de 4388 de persoane declarate vindecate de coronavirus. La nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 10 persoane diagnosticate cu…

- Restaurantele se redeschid in interior, de la 1 septembrie. Condițiile pentru teatre și cinematografe Restaurantele și cafenelele din toata țara, inclusiv cele din pensiuni și hoteluri, se pot redeschide in interiorul cladirilor, in județele unde incidența cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este…

- Restaurantele si cafenelele se redeschid in interior din 1 septembrie in judetele unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este de maximum 1,5/1.000 de locuitori, a decis Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. La evenimentele private in spatiu inchis pot participa 50 de persoane,…

- Instituția Prefectului informeaza ca, potrivit datelor centralizate astazi de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica privind COVID-19 in județul Brașov se prezinta astfel: ■ 3.546 pacienți declarați vindecați■ 242 pacienți internați in spitale■ 344 persoane cu test pozitiv aflate la domicilii,…

- Incidenta imbolnavirilor de COVID-19 la nivelul judetului Vrancea este in crestere, in ultimele doua saptamani fiind inregistrate peste 400 de cazuri noi contaminare cu noul coronavirus, a informat, marti, Directia de Sanatate Publica (DSP) Vrancea, anunța AGERPRES."In judetul Vrancea, in…