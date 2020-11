CJSU Arad cere carantinarea unui oraș din județ. Ce restricții vor intra în vigoare miercuri seara Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Arad a hotarat astazi carantinarea pentru doua saptamani a orașului Ineu, dupa ce coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, a ajuns la 10,25. Hotararea cuprinde restricțiile ce se vor aplica in Ineu in perioada de carantina, identice cu restricțiile aplicate in alte localitați din […] Articolul CJSU Arad cere carantinarea unui oraș din județ. Ce restricții vor intra in vigoare miercuri seara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

