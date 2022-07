Stiri pe aceeasi tema

- MASURI pentru combaterea SECETEI și temperaturilor caniculare in Alba: LISTA soluțiilor gasite de CNSU MASURI pentru combaterea SECETEI și temperaturilor caniculare in Alba: LISTA soluțiilor gasite de CNSU In data de 20 iulie a.c., Comitetul Național pentru Situații de Urgența a fost convocat de catre…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a aprobat miercuri un set de masuri generale aplicabile in perioadele caniculare pentru populatie si institutii sau autoritati publice centrale sau locale.

- Au fost emise un cod galben si un cod portocaliu pentru canicula in mai multe judete din vestul si sudul tarii, sustinand ca exista riscul izbucnirii unor incendii de padure, anunta Raed Arafat. Astazi dimineata, domnul prim ministru a decis convocarea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta…

- Prim ministrul Nicolae Ionel Ciuca a convocat astazi Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, in scopul coordonarii integrate si dispunerii masurilor si actiunilor specifice prevenirii si combaterii efectelor cauzate de canicula si seceta, protejarii populatiei, in special a persoanelor vulnerabile,…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat un set de masuri pentru perioadele caniculare pentru populatie si institutii. A fost decisa adaptarea programului de lucru si limitarea activitatilor desfasurate in aer liber si, de asemenea, amenajarea unor puncte medicale de prim ajutor si adapostire…

- Masuri pentru combaterea efectelor caniculei, adoptate de CNSU. Obligații pentru angajatori și recomandari pentru populație Prim-ministrul Nicolae Ciuca a convocat miercuri Comitetul Național pentru Situații de Urgența, in scopul dispunerii unor masuri pentru a contracara efectele cauzate de canicula…

- Premierul Nicolae Ciuca a cerut Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) infiintarea unei celule de criza care sa monitorizeze, incepand de joi, efectele produse de temperaturile foarte ridicate asteptate in perioada urmatoare. Un val de canicula va cuprinde Romania, vineri și sambata valorile…

- Prefectul Capitalei, Toni Grebla, presedinte al Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a cerut, vineri, primarilor si companiei Apa Nova sa ia masuri pentru diminuarea disconfortului cetatenilor, in contextul caniculei progonozate in urmatoarea perioada. Prefectul a solicitat…