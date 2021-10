Stiri pe aceeasi tema

- La propunerea Inspectoratului Școlar, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a aprobat astazi scenariile dupa care vor funcționa unitațile de invațamant din municipiu și județ.

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a adoptat o hotarare in baza careia s-a aprobat suspendarea activitații didactice fața in fața și transferul in online, din cauza infectarilor cu virusul SARS-COV-2, in cazul a doua unitati de invatamant din judetul Timis. Este vorba de: Gradinița cu Program…

- Autoritatile au decis ca din aceasta saptamana functionarea scolilor sa nu mai depinda de incidenta COVID din localitatile in care acestea se afla. Astfel, școlile au ramas deschise chiar si in localitatile in care incidenta COVID-19 a trecut de 6 la mia de locuitori. Acolo unde au aparut cazuri COVID,…

- Clase din 16 scoli si gradinite intra in regim de cursuri online din cauza unor cazuri de COVID-19, a anuntat Prefectura Capitalei, dupa o sedinta a Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta.

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a actualizat datele cu privire la desfașurarea cursurilor in unitațile de invațamant, avand in vedere evoluția situației epidemiologice. In prezent sunt confirmați 90 copii/elevi infectați cu virusul SARS-CoV-2, cu precizarea ca o parte dintre aceștia nu…

- Prima saptamana de cursuri din noul an școlar se incheie cu o situație nu tocmai optimista din punct de vedere epidemiologic. Conform datelor transmise vineri, 17 septembrie, de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, erau confirmați 46 de elevi infectați cu virusul SARS-CoV-2, cu mențiunea ca…

