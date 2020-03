Stiri pe aceeasi tema

- Primii doi pacienti internati la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, dupa ce au fost depistati cu coronavirus, au fost externati din unitatea medicala. Este vorba despre o femeie si un barbat de 38, respectiv 47 de ani.Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Timis…

- Doi dintre cei trei pacienti din Timisoara diagnoticati cu coronavirus Covid-19 si internati la Spitalul de Boli Infectioase “Victor Babes”, au fost declarati, joi, vindecati, a anuntat Grupul de Comunicare Strategica.

- Medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara au intrat, astazi, in alerta dupa ce a fost internat pacientul in varsta de 16 ani, care a ieșit pozitiv la testul de coronavirus. La un moment dat, au aparut mai mulți aparținatori care au vrut sa intre pe cel care este izolat…

- Mobilizare de forțe, astazi, intr-o localitate din județul Timiș, dupa ce o femeie in varsta de 69 de ani, care a calatorit in regiunea Lombardia, Italia, afectata de coronavirus, a anunțat ca se simte rau. Astfel, femeia urmeaza sa fie transportata cu izoleta la Spitalul de Boli Infecțioase ”Victor…

- Teama de o eventuala contaminare cu noul coronavirus a cuprins intreaga țara. 3 persoane din Galați au fost internate azi-noapte la Spitalul de Boli Infecțioase dupa ce au anunțat ca se simt rau. Autoritațile sanitare le-au recoltat probe și aștepta rezultatele analizelor.

- Femeia de 38 de ani din Timisoara care a fost confirmata cu coronavirus si care se afla in izolare la domiciliu, dupa o vizita in Italia, a fost preluata, vineri dupa-amiaza, de echipa speciala a ISU Timis si transportata in conditii de maxima securitate la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes"…

- „Avem un pacient de 25 de ani, asistent medical in Germania, langa Munchen, care in perioada 25 ianuarie - 5 februarie a ingrijit patru pacienți cu coronavirus. In 7 februarie a intrat in țara sa-și viziteze parinții de la Reșița”, a declarat Virgil Musta, purtator de cuvant la Spitalul de Boli Infecțioase…