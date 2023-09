Stiri pe aceeasi tema

- In luna iulie au fost demarate lucrarile de execuție a proiectului de instalare a unui sistem de detectare a concentrației de oxigen, precum și modernizarea infrastructurii electrice și de fluide medicale in cadrul Spitalului Județean de Urgența ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare. Lucrarile sunt executate…

- Consiliul Județean Salaj a finalizat un nou obiectiv de infrastructura rutiera. Este vorba despre modernizarea drumului județean 108 T, drum ce leaga localitatea Ulciug de județul Maramureș. Recepția lucrarilor a avut loc miercuri, 13 septembrie, in prezența președintelui Consiliului Județean Salaj,…

- Saptamana aceasta, primele trei microbuze pentru transportul elevilor, achiziționate de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, condus de Adrian Ioan Vestea, au fost predate primarilor din Tauții Magherauș, Șomcuta Mare și Seini. De asemenea, a fost semnat contractul de finanțare…

- „De acum se merge pe drum bun și pe Drumul Județean 173 Șieu-Teaca, Teaca-Ocnița – tronson care leaga Valea Șieului de zona de campie”, a anunțat Radu Moldovan, președintele Consiliului Județean BN. Lucrarile de execuție au fost recepționate astazi de oficialitați, acestea constand in: strat de fundație…

- A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA PROIECTULUI PRIVIND REABILITAREA PALATULUI ADMINISTRATIV Președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, a semnat impreuna cu domnul Mircea Lețiu, administrator SC EURAS SRL, contractul de proiectare și execuție lucrari pentru proiectul…

- Ieri, Guvernul a aprobat modernizarea trecerii la nivel cu calea ferata din Bistrița, de pe strada Ioan Slavici. Sucursala Regionala de Cai Ferate Cluj reabiliteaza 20 de treceri din județe Satu Mare, Maramureș, Cluj, Salaj și Bistrița-Nasaud, cu peste 111 milioane de lei. Trecerea la nivel cu calea…

- Au fost finalizate lucrarile de extindere a canalizarii in localitațile clujene Jucu de Sus și Jucu de Mijloc Compania de Apa ”Someș” SA, operator regional aflat sub autoritatea Consiliului Județean

- In ședința Consiliului Județean de astazi, aleșii județeni au aprobat studiul de fezabilitate pentru proiectul privind realizarea primului AquaPark din județul Maramureș, in zona Baia Sprie. In paralel, se pregatesc cererile de finanțare, iar in luna august va avea loc depunerea proiectului, in valoare…