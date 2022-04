CJ Gorj acordă finanțări nerambursabile pentru susținerea unor activități sociale, de mediu sau sportive Județului Gorj alocate pentru activitați nonprofit de interes general suma de 250.000 de lei. Pentru accesarea de fonduri, Consiliul Județean Gorj va adopta in ședința de saptamana aceasta „Ghidul solicitantului privind regimul finanțarilor nerambursabile din fondurile bugetului Județului Gorj alocate pentru activitați nonprofit de interes general, pentru perioada 2022-2025”. Președintele Consiliului Județean Gorj va numi prin dispoziție Comisia de evaluare a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabila de la bugetul Județului Gorj in anul bugetar 2022. Consiliile județene pot avea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

