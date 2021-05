CJ Dolj a solicitat CNI finanţare pentru un complex sportiv în locul stadionului „Tineretului“ Consiliul Judetean (CJ) Dolj a depus, ieri, documentația de includere a stadionului „Tineretului“ din Craiova pe lista de finanțare a Companiei Naționale de Investiții (CNI). Arena de legenda a fotbalului craiovean a revenit, dupa mai bine de 15 ani de chin birocratic, in patrimoniul judetului Dolj, iar Consiliul Judetean si-ar dori sa construiasca pe actualul amplasament o arena multifuncționala. In urma cu o luna, CJ a si organizat o consultare publica in acest sens, tocmai pentru a afla de la specialisti ce s-ar putea construi in locul stadionului „Tineretului“. La dezbatere a participat inclusiv… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

